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Российские медики оказали помощь 268 жителям Бейрута после взрыва

Ещё 33 людям российские специалисты оказали психологическую помощь.

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Фото © ЕРА / ТАСС

За помощью к медикам аэромобильного госпиталя МЧС России за время его работы в пострадавшем от мощного взрыва в Бейруте обратилось 268 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалистами МЧС России оказана медицинская помощь в 268 случаях, в том числе 29 детям, — говорится в сообщении.

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Ещё 33 людям потребовалась психологическая помощь российских специалистов, кроме того, специалисты лаборатории Роспотребнадзора провели 248 тестов на коронавирусную инфекцию.

По данным МЧС, с начала миссии в Ливане было обследовано более трёх тысяч квадратных метров территории, а также более шести тысяч с применением беспилотников. За время работы были обнаружены и извлечены тела восьми погибших.

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В момент происшествия в порту супруги находились вместе.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, жертвами которого стали более 150 человек, тысячи получили ранения. По данным властей, причиной трагедии могла стать халатность при хранении взрывоопасных веществ. Вскоре после взрыва в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией.

Ранее Лайф сообщал, что российские спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в порту Бейрута.

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