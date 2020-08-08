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Жена посла Нидерландов в Ливане умерла от ранений, полученных при взрыве в Бейруте

В момент происшествия в порту супруги находились вместе.

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Фото © ТАСС / AP / Hassan Ammar

В Бейруте скончалась супруга посла Нидерландов в Ливане Хедвиг Вальтманс-Мольер от серьёзных ранений, полученных в результате взрыва в местном порту. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Отмечается, что Вальтманс-Мольер работала в МИД Нидерландов.

Мы глубоко опечалены безвременной кончиной нашей коллеги Хедвиг Вальтманс-Мольер в результате огромного взрыва в Бейруте. Наши мысли с её мужем, их детьми и другими членами семьи. Мы сочувствуем им и желаем им всех сил, чтобы справиться с этой большой утратой, — говорится в сообщении.

Свыше 60 человек пропали без вести после взрыва в Бейруте

25 погибших пока не опознаны.

На прошлой неделе Хедвиг вместе с супругом вернулись в Ливан из отпуска. В момент взрыва они находились вместе.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Ранее сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч, из них 120 находятся в тяжёлом состоянии.

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