Жена посла Нидерландов в Ливане умерла от ранений, полученных при взрыве в Бейруте

В Бейруте скончалась супруга посла Нидерландов в Ливане Хедвиг Вальтманс-Мольер от серьёзных ранений, полученных в результате взрыва в местном порту. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Отмечается, что Вальтманс-Мольер работала в МИД Нидерландов.

— Мы глубоко опечалены безвременной кончиной нашей коллеги Хедвиг Вальтманс-Мольер в результате огромного взрыва в Бейруте. Наши мысли с её мужем, их детьми и другими членами семьи. Мы сочувствуем им и желаем им всех сил, чтобы справиться с этой большой утратой, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Хедвиг вместе с супругом вернулись в Ливан из отпуска. В момент взрыва они находились вместе.