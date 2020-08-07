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Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек

В тяжёлом состоянии находятся 120 пострадавших.

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Фото © ТАСС / МЧС России

Количество погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 154 человек. Об этом сообщает NNA.

Министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан заявил о последних данных по погибшим, их число возросло до 154. Количество раненых около пяти тысяч, — говорится в сообщении.

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В столице Ливана работает свыше ста спасателей из России.

Отмечается, что в тяжёлом состоянии находятся 120 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Погибло около 150 человек, пострадало порядка пяти тысяч.

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