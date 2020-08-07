Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек

Количество погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 154 человек. Об этом сообщает NNA.

— Министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан заявил о последних данных по погибшим, их число возросло до 154. Количество раненых — около пяти тысяч, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тяжёлом состоянии находятся 120 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.