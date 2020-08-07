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МЧС сняло с беспилотника разрушения в эпицентре взрыва в Бейруте

В столице Ливана работает свыше ста спасателей из России.

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Видео предоставлено Лайфу МЧС России

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ показало видео поисково-спасательных работ, которые проводились в Бейруте ночью, и кадры мониторинга ситуации, снятые беспилотником.

В Бейрут прибыла группировка спасателей свыше ста человек, шесть единиц техники, — рассказал заместитель начальника Главного управления "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" Сергей Воронцов.

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Генерал-майор отметил, что в работу запущен аэромобильный госпиталь, туда обращались местные жители за амбулаторной помощью. Он функционирует с восьми утра до девяти вечера.

Активно применяются беспилотная авиационная система и кинологические расчёты. За вчерашние сутки мы извлекли из-под завалов три тела погибших. Сегодня работы с пяти утра продолжаются, — добавил Воронцов.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Погибло около 150 человек, пострадало порядка пяти тысяч.

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При разборе завалов в порту были обнаружены тела троих погибших.

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