"Страна достигла последнего вздоха". В Бейруте после взрыва начались антиправительственные митинги

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После мощного взрыва в порту Бейрута сотни жителей города вышли на антиправительственные протесты, сообщает Би-би-си. Демонстранты возмущены происшествием, многие в Ливане говорят, что к трагедии привела халатность правительства.

Толпы людей попытались прорваться к дворцу парламента на площади Пляс Этуаль через кордоны полицейских. Митингующие забросали сотрудников правоохранительных органов бутылками с зажигательной смесью. В ответ офицерам пришлось применить слезоточивый газ. С обеих сторон есть раненые, их увозят в больницы.

Как сообщает агентство Reuters, на протесты население вдохновил визит президента Франции Эмманюэля Макрона. На улицах его встретили толпы людей и обратились с просьбой о помощи. Демонстранты выкрикивали лозунги против коррупции и политического истеблишмента.

Также отмечается, что более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием передать Ливан обратно под мандат Франции на следующие 10 лет. Азиатская страна уже находилась под властью европейской — с 1920 по 1946 год. Тогда она носила название Великий Ливан.

— Официальные лица Ливана ясно продемонстрировали полную неспособность обеспечить безопасность страны и управлять ею. С неэффективной системой, коррупцией и терроризмом страна только что достигла своего последнего вздоха, — говорится в документе, опубликованном на сайте Avaaz.

После трагического взрыва со своих должностей ушли депутат Марван Хамаде и посол Ливана в Иордании Трейси Чамун, которая объявила о своей отставке в прямом эфире и отметила, что катастрофа показала необходимость смены руководства.