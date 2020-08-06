Посмертное фото: пожарные первыми прибыли в порт Бейрута, и уже через минуту произошёл мощный взрыв

Вечером 4 августа жители столицы Ливана заметили огромный столб дыма, который находился в порту. Туда отправили пожарную команду из 10 человек. Один из них — Наджиб Хитти — даже не успел переодеться в форму. Прибыв на место, пожарные бросились к складу, чтобы выломать дверь. При ЧС у них есть право на такие действия, а чтобы всё было правомерно, это документировал один из них на телефон. Но только пожарным удалось сломать замок, как прогремел взрыв.

Фото © Twitter

С тех пор все 10 человек числились пропавшими без вести. Павшими героями на фото оказались Наджиб Хитти, Джо Ноун и Хава Миссал. Из всей бригады удалось найти и опознать лишь парамедика Сахар Фарес, которая находилась в другой машине. Девушке было всего 25 лет, и в следующем году она планировала свадьбу. Об этом стало известно от её безутешного жениха Гилберта Караана. Он рассказал, что они уже даже купили дом и начали его обставлять, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Najib Hitti и Joe Noun

Ты слишком быстро получила повышение — от пожарного медика до национальной мученицы. Ты переломила мне хребет и разбила сердце. Я потерял любую волю к жизни. Пусть тот, кто отнял тебя у меня, будет навеки проклят, пусть его сердце тоже растопчут! Гилберт Караан

Фото © Facebook / Hawa Missal и Instagram / gilbert.karaan

Пользователи Сети из Ливана и СМИ прозвали Сахар Невестой Бейрута. В соцсетях пользователи отдают дань погибшим спасателям, которых глава пожарной части, не зная, послал на верную смерть. Он прокомментировал это так:

Я могу сказать об этой бригаде только то же, что и обо всех остальных. Они были отличными ребятами, готовыми первыми ринуться в опасную зону. Что можно ещё сказать про людей, которые погибли, защищая нас? Они настоящие герои, и мы все в неоплатном долгу перед ними Глава пожарной части

Фото © Facebook / Lebanese Americans