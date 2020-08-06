"Люди поступали толпами". Офтальмолог из Бейрута рассказал об ужасах первых часов после взрыва

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Врач-офтальмолог Рабия Санех рассказал Лайфу о взрывах в Бейруте и его последствиях. Медика ЧП застало в его кабинете, когда он работал с пациентом. Даже первая ударная волна показалась мощной, но вторая оказалась ещё страшнее.

— Мы слышали первый огромный звук взрыва. Через почти две или одну минуту мы услышали не просто взрыв, но почти оглохли и почувствовали волну, которая поднимает нас от земли. Окна и стёкла вылетели, — вспоминает Санех.

Уже через полчаса больницы были переполнены ранеными, врачи были вынуждены отказывать пострадавшим с более лёгкими ранами. В итоге многие стали обращаться за медицинской помощью к офтальмологу. Санех говорит, что он проведал семью и вернулся в клинику, чтобы помогать толпам раненых, которые скопились у его двери. До двух часов ночи врач "зашивал не только глаза, но шеи, руки и ноги". Когда поток пациентов прекратился, он отправился в больницу и помогал там до утра.

Санех выразил признательность России и другим странам, которые выслали гуманитарную помощь стране сразу после трагедии. Врач говорит, что из-за эпидемии коронавируса в стране огромная нехватка медикаментов.