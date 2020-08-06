"Люди поступали толпами". Офтальмолог из Бейрута рассказал об ужасах первых часов после взрыва

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Врач-офтальмолог Рабия Санех рассказал Лайфу о взрывах в Бейруте и его последствиях. Медика ЧП застало в его кабинете, когда он работал с пациентом. Даже первая ударная волна показалась мощной, но вторая оказалась ещё страшнее.
— Мы слышали первый огромный звук взрыва. Через почти две или одну минуту мы услышали не просто взрыв, но почти оглохли и почувствовали волну, которая поднимает нас от земли. Окна и стёкла вылетели, — вспоминает Санех.
Уже через полчаса больницы были переполнены ранеными, врачи были вынуждены отказывать пострадавшим с более лёгкими ранами. В итоге многие стали обращаться за медицинской помощью к офтальмологу. Санех говорит, что он проведал семью и вернулся в клинику, чтобы помогать толпам раненых, которые скопились у его двери. До двух часов ночи врач "зашивал не только глаза, но шеи, руки и ноги". Когда поток пациентов прекратился, он отправился в больницу и помогал там до утра.
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Санех выразил признательность России и другим странам, которые выслали гуманитарную помощь стране сразу после трагедии. Врач говорит, что из-за эпидемии коронавируса в стране огромная нехватка медикаментов.
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Как сообщал Лайф, мощнейший взрыв в порту Бейрута прогремел около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. По последним данным, число погибших достигло 137 человек, пострадало около пяти тысяч. В стране объявлен траур.