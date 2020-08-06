"Кругом пыль и крики". Невеста из Бейрута рассказала о сорванной взрывом свадебной съёмке

Распространившееся в Сети свадебное видео из Бейрута, где торжественная церемония была прервана мощнейшим взрывом, было снято в одном из живописных районов ливанской столицы всего в нескольких километрах от эпицентра происшествия. Об этом рассказала сама героиня ролика, невеста Исраа Себлани. По её словам, все участники съёмки видели столб дыма, но никто не придал этому значения, думая, что это лишь серьёзный пожар где-то далеко.

— Мы заметили сильный дым в небе, и его цвет стал меняться. Мы поняли, что что-то горит, но мы не думали, что это мог быть взрыв. Прошли секунды с тех пор, как мы услышали взрыв, прежде чем нас ударило волной. Красивое место, в котором мы были, превратилось в город-призрак. Кругом была пыль, разбитые стёкла, люди кричали, истекали кровью. Всё было как в страшном сне, — рассказала телеканалу "Звезда" Исраа.

Отметим, девушка является резидентом США. Она специально прилетела в Ливан для участия в свадебной церемонии, к которой готовилась несколько недель. По её словам, день взрыва стал самым страшным днём в её жизни, который она будет вспоминать регулярно и расскажет о нём своим будущим детям.

— В тот момент, когда я услышала взрыв, вся моя жизнь пролетела перед моими глазами. Я подумала, что я всё потеряю, потеряю всё, чего я ждала, в течение нескольких секунд. Потеряю свою жизнь, своего мужа, наши мечты, все наши планы после свадьбы, — отметила Исраа.