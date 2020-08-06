Эйфелева башня погасла в память о жертвах взрыва в Бейруте — видео

Освещение Эйфелевой башни было погашено в память о жертвах взрыва в столице Ливана Бейруте.

— Это дань памяти всем жертвам взрыва, — написала в "Твиттере" мэр французской столицы Анн Идальго.

Иллюминацию главной достопримечательности Парижа отключили ровно в полночь по местному времени (1:00 мск).

Также стало известно, что власти города направят Ливану экстренную помощь в размере 100 тысяч евро. Эти средства станут частью общей помощи со стороны Франции.

Акция, посвящённая жертвам катастрофы в Бейруте, прошла и в Тегеране. На одном из главных символов столицы Ирана — башне Азади — появились цвета флага Ливана и надписи на арабском и английском языках: "молимся за Бейрут", "Бейрут в наших сердцах" и "Ливан, будь сильным".