"Никто не знает". Трамп отрёкся от своих слов об "атаке" в Бейруте

Президент США Дональд Трамп, накануне заявивший, что взрыв в Бейруте был "атакой", признался, что не знает истинных причин трагедии.
— Никто ещё этого не знает, — сказал американский лидер на пресс-конференции.
Роскосмос показал снимки уничтоженного порта Бейрута. С орбиты виден масштаб разрушенийОт ближайших построек почти ничего не осталось. Рядом лежит на боку круизный лайнер.
Глава Белого дома добавил, что некоторые считают взрыв нападением, другие же придерживаются обратного мнения. "В любом случае это ужасное событие", отметил Трамп.
Напомним, вчера Трамп заявил, что разговаривал с американскими генералами и те якобы сказали ему, что в Бейруте взорвалась бомба. При этом СМИ сообщили, что у Пентагона таких данных нет.
Как сообщал Лайф, мощнейший взрыв в порту Бейрута прогремел около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. По последним данным, жертвами взрыва стали 137 человек, около пяти тысяч получили ранения. В стране объявлен траур.