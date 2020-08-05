"Никто не знает". Трамп отрёкся от своих слов об "атаке" в Бейруте

Президент США Дональд Трамп, накануне заявивший, что взрыв в Бейруте был "атакой", признался, что не знает истинных причин трагедии.

— Никто ещё этого не знает, — сказал американский лидер на пресс-конференции.

Глава Белого дома добавил, что некоторые считают взрыв нападением, другие же придерживаются обратного мнения. "В любом случае это ужасное событие", отметил Трамп.

Напомним, вчера Трамп заявил, что разговаривал с американскими генералами и те якобы сказали ему, что в Бейруте взорвалась бомба. При этом СМИ сообщили, что у Пентагона таких данных нет.