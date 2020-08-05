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"Мы с вами". Москвичи несут свечи и цветы к Посольству Ливана

На самом здании дипмиссии приспущены флаги. В стране траур.

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Жители Москвы несут свечи и цветы к Посольству Ливана в память о жертвах взрыва в порту Бейрута.

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

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Дорогие друзья, я очень сочувствую. Храни вас Бог! Мы с вами, — записку с такими словами оставила у здания дипмиссии одна из жительниц столицы.

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На самом Посольстве приспущены флаги Ливана. В стране траур.

Напомним, по последним данным, число жертв взрыва в Бейруте достигло 135. Пострадало около пяти тысяч человек.

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