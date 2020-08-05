"Мы с вами". Москвичи несут свечи и цветы к Посольству Ливана

Жители Москвы несут свечи и цветы к Посольству Ливана в память о жертвах взрыва в порту Бейрута.

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— Дорогие друзья, я очень сочувствую. Храни вас Бог! Мы с вами, — записку с такими словами оставила у здания дипмиссии одна из жительниц столицы.

На самом Посольстве приспущены флаги Ливана. В стране траур.