"Мы с вами". Москвичи несут свечи и цветы к Посольству Ливана

Жители Москвы несут свечи и цветы к Посольству Ливана в память о жертвах взрыва в порту Бейрута.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
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— Дорогие друзья, я очень сочувствую. Храни вас Бог! Мы с вами, — записку с такими словами оставила у здания дипмиссии одна из жительниц столицы.
Два самолёта МЧС России прибыли в Бейрут — видеоВ городе планируется развернуть аэромобильный госпиталь, способный принимать 200 человек в сутки.
На самом Посольстве приспущены флаги Ливана. В стране траур.
Напомним, по последним данным, число жертв взрыва в Бейруте достигло 135. Пострадало около пяти тысяч человек.