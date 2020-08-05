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Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага Ливана. На время забыли о конфликте

Армия израильского государства ранее заявляла, что сейчас лучше отложить распри.

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Фото © Twitter / TelAviv

Здание мэрии Тель-Авива окрасили прожекторами в цвета флага Ливана — соседней с Израилем страны, где накануне прогремел смертоносный взрыв. Примечательно, что на такую акцию власти израильского города пошли, несмотря на недавние войны двух государств и всё ещё тлеющий конфликт.

Ранее армия обороны Израиля предлагала Ливану гуманитарную и медицинскую помощь. Там отмечали, что пришло время "отложить конфликт" с соседней страной. Президент Израиля выражал соболезнования народу Ливана.

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На борту — оперативная группа, врачи Центроспаса и специалисты Роспотребнадзора, оборудование для развёртывания аэромобильного госпиталя, а также лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции.

Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. В стране объявлен траур.

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