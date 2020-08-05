Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага Ливана. На время забыли о конфликте

Два самолёта МЧС России с оборудованием и специалистами вылетели в Бейрут — видео На борту — оперативная группа, врачи Центроспаса и специалисты Роспотребнадзора, оборудование для развёртывания аэромобильного госпиталя, а также лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции.