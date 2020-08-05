Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага Ливана. На время забыли о конфликте

Здание мэрии Тель-Авива окрасили прожекторами в цвета флага Ливана — соседней с Израилем страны, где накануне прогремел смертоносный взрыв. Примечательно, что на такую акцию власти израильского города пошли, несмотря на недавние войны двух государств и всё ещё тлеющий конфликт.
The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Our hearts and thoughts are with the Lebanese people and all those affected by the terrible disaster in #Beirut. pic.twitter.com/ItO7ho9jMa— Tel Aviv (@TelAviv) August 5, 2020
Ранее армия обороны Израиля предлагала Ливану гуманитарную и медицинскую помощь. Там отмечали, что пришло время "отложить конфликт" с соседней страной. Президент Израиля выражал соболезнования народу Ливана.
Два самолёта МЧС России с оборудованием и специалистами вылетели в Бейрут — видеоНа борту — оперативная группа, врачи Центроспаса и специалисты Роспотребнадзора, оборудование для развёртывания аэромобильного госпиталя, а также лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции.
Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. В стране объявлен траур.