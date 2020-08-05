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Два самолёта МЧС России с оборудованием и специалистами вылетели в Бейрут — видео

На борту — оперативная группа, врачи Центроспаса и специалисты Роспотребнадзора, оборудование для развёртывания аэромобильного госпиталя, а также лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции.

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Видео предоставлено пресс-службой МЧС РФ

Два самолёта ИЛ-76 МЧС России вылетели в Бейрут для оказания помощи пострадавшим при вчерашнем взрыве. На борту первого борта — 56 человек: это оперативная группа, врачи Центроспаса, а также необходимое оборудование для развёртывания аэромобильного госпиталя. Второй борт доставит в Ливан 15 специалистов Роспотребнадзора, укомплектованных специальными костюмами и средствами защиты с учётом эпидемиологической обстановки. Российские специалисты также планируют развернуть в Бейруте мобильную лабораторию по выявлению новой коронавирусной инфекции, и у них с собой есть всё необходимое.

Вылет трёх последующих ведомственных бортов запланирован на ближайшие сутки.

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По мнению Алексея Сарабьева, в стране назрели причины и условия для таких провокаций.

Напомним, взрыв в порту Бейрута случился вечером 4 августа. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. В стране объявлен траур.

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