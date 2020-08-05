Два самолёта МЧС России с оборудованием и специалистами вылетели в Бейрут — видео

Два самолёта ИЛ-76 МЧС России вылетели в Бейрут для оказания помощи пострадавшим при вчерашнем взрыве. На борту первого борта — 56 человек: это оперативная группа, врачи Центроспаса, а также необходимое оборудование для развёртывания аэромобильного госпиталя. Второй борт доставит в Ливан 15 специалистов Роспотребнадзора, укомплектованных специальными костюмами и средствами защиты с учётом эпидемиологической обстановки. Российские специалисты также планируют развернуть в Бейруте мобильную лабораторию по выявлению новой коронавирусной инфекции, и у них с собой есть всё необходимое.