Дыра на месте порта. Опубликовано видео из гигантской воронки после мощного взрыва в Бейруте

Жители Бейрута делятся в соцсетях видео гигантской воронки, которая образовалась на месте взрыва в порту. Фигурки людей кажутся ничтожными на фоне масштабных разрушений, нанесённых взрывной волной. Огромный элеватор почти уничтожен, от остальных построений остались лишь обломки.

Там, где был причал, теперь залитая водой воронка. На этих кадрах не видно, но рядом на боку лежит круизный лайнер, затопленный взрывом.