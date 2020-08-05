Дыра на месте порта. Опубликовано видео из гигантской воронки после мощного взрыва в Бейруте

Жители Бейрута делятся в соцсетях видео гигантской воронки, которая образовалась на месте взрыва в порту. Фигурки людей кажутся ничтожными на фоне масштабных разрушений, нанесённых взрывной волной. Огромный элеватор почти уничтожен, от остальных построений остались лишь обломки.
Бейрут приходит в себя. Горожане разбирают завалы после смертоносного взрыва в порту — видеоКоличество жертв превысило 100 человек. Счёт пострадавших идёт на тысячи.
Там, где был причал, теперь залитая водой воронка. На этих кадрах не видно, но рядом на боку лежит круизный лайнер, затопленный взрывом.
Как сообщал Лайф, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. В стране объявлен траур.