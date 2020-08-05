Круизный лайнер Orient Queen затонул после мощного взрыва в порту Бейрута

Находившийся в порту ливанской столицы круизный лайнер Orient Queen затонул после того, как получил множественные повреждения в результате мощнейшего взрыва в Бейруте. По меньшей мере два члена экипажа погибли и семеро пострадали в результате детонации взрывчатых веществ в портовой зоне.

По сообщениям местного телеканала OTV, судно при взрыве было серьёзно повреждено, вода быстро заполняла трюм. Несмотря на попытки экипажа перекрыть течи, спасти лайнер не удалось. Сервисы для отслеживания морских судов показывают Бейрут как последнее зарегистрированное местоположение лайнера.

Отметим, круизный лайнер Orient Queen был построен в 1989 году. Его длина составляет 120 метров, ширина — 16 метров. Водоизмещение — более 7,4 тысячи тонн.