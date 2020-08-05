Круизный лайнер Orient Queen затонул после мощного взрыва в порту Бейрута

Находившийся в порту ливанской столицы круизный лайнер Orient Queen затонул после того, как получил множественные повреждения в результате мощнейшего взрыва в Бейруте. По меньшей мере два члена экипажа погибли и семеро пострадали в результате детонации взрывчатых веществ в портовой зоне.
По сообщениям местного телеканала OTV, судно при взрыве было серьёзно повреждено, вода быстро заполняла трюм. Несмотря на попытки экипажа перекрыть течи, спасти лайнер не удалось. Сервисы для отслеживания морских судов показывают Бейрут как последнее зарегистрированное местоположение лайнера.
Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видеоСтолб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.
Отметим, круизный лайнер Orient Queen был построен в 1989 году. Его длина составляет 120 метров, ширина — 16 метров. Водоизмещение — более 7,4 тысячи тонн.
Бейрут приходит в себя. Горожане разбирают завалы после смертоносного взрыва в порту — видеоКоличество жертв превысило 100 человек. Счёт пострадавших идёт на тысячи.
Как сообщал Лайф, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. В стране объявлен траур.