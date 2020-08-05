Бейрут приходит в себя. Горожане разбирают завалы после смертоносного взрыва в порту — видео

Жители Бейрута, в котором накануне прогремел мощный взрыв, сегодня разбирают завалы. Здания рядом с портом, который стал эпицентром, разрушены почти полностью. В других районах повреждения не такие значительные.
Три тысячи тонн "взрывчатки для бедных". К трагедии в Бейруте может быть причастен российский бизнесменК взрыву в Ливане косвенно причастны владельцы грузового судна Rhosus, с борта которого в 2014 году были выгружены почти три тысячи тонн нитрата аммония. Именно эта селитра сдетонировала в ангаре бейрутского порта во время сварочных работ.
Горожане не ждут помощи спасателей и специальных служб. Они своими силами расчищают улицы от обломков, собирают стёкла. Продолжаются поисково-спасательные работы. Количество жертв взрыва превысило сто человек, пострадало несколько тысяч.
Как сообщал Лайф, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. В стране объявлен траур.