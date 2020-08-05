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Свадебная съёмка, испуганные дети и страшный взрыв: как жизнь в Бейруте прервалась в одну секунду

В соцсетях потрясённые ливанцы делятся видео того ужаса, который им пришлось испытать накануне.

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Гиф © Twitter / JISHAN

Вчера вечером в столице Ливана — Бейруте — прогремел страшный взрыв, который унёс жизни более сотни и отправил в больницы около четырёх тысяч человек

Видео © Instagram / ksokhn

Трагедия произошла в шесть часов по местному времени. Многие жители собирались с работы домой, кто-то прогуливался по городу, а эта девушка позировала во время свадебной фотосессии

Видео © Соцсети

В соцсетях пользователи из Бейрута, ставшие свидетелями инцидента, делятся видео пережитого ужаса

Видео © Twitter / shinningstartxt

Кто-то прижимал к себе сына, встревожившись из-за тряски и дребезжания, но это оказалось хуже землетрясения

Видео © Twitter / sanjana

Кто-то как раз закрывал свой магазин или спешил с работы домой, когда заметил неподалёку странное облако, а потом его накрыло взрывом

Видео © Соцсети

Многих жителей трагедия застала дома, они снимали странный столп дыма, когда грянул взрыв

Видео © Twitter / Koshur bella ciao

А одного священника пришлось срочно госпитализировать, когда взрывная волна разрушила церковь, в которой он вёл литургию

Видео © Twitter / Norbert Elekes

Журналистка в Бейруте брала интервью по видеосвязи, когда мощный взрыв разрушил её офис

Где сейчас Марьям и в каком она состоянии — пока не известно.

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