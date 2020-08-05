"Всё началось трястись и ходить ходуном". Россиянка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте

Среди жертв или серьёзно пострадавших при мощном взрыве в порту Бейрута, по последним данным, нет россиян. Однако некоторые граждане нашей страны были совсем недалеко от эпицентра взрыва. В частности, российское посольство в Ливане расположено в нескольких километрах от порта. Именно в этом районе оказалась Екатерина, которая рассказала телеканалу "360", что произошедшее напоминало землетрясение, пока не пришла ударная волна от взрыва.
Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видеоСтолб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.
— Сначала всё начало трястись и ходить ходуном. Было ощущение, что началось землетрясение. Мы побежали на выход, но не успели сделать несколько шагов, и нас накрыла взрывная волна. У нас выбило стекло. Была москитная сетка на балконной двери, она задержала осколки. Поэтому, слава богу, у нас в семье никто не поранился, — сообщила россиянка.
По словам Екатерины, в районе порта, где прогремел взрыв, после него осталась "просто крошка" от построек. По словам россиянки, в том районе жили преимущественно ливанцы православной конфессии. Многие пострадавшие были и до сих пор остаются в состоянии шока. А местные больницы переполнены.
— Пожар, слава богу, потушили. Его тушили всю ночь. Привлекли авиацию. Народ до конца ещё не осознал, что произошло, — констатировала россиянка.
Ущерб от смертоносного взрыва в порту Бейрута оценили в 3–5 миллиардов долларовЧисло погибших превысило 100 человек, но это пока предварительные данные.
Как сообщал Лайф, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В стране объявлен траур.