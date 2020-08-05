Ущерб от смертоносного взрыва в порту Бейрута оценили в 3–5 миллиардов долларов

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в 3–5 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал Эл-би-си.

В свою очередь глава Министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан подтвердил, что, по последним данным, более 100 человек погибли и свыше четырёх тысяч пострадали. Он назвал трагедию в Бейруте катастрофой в полном смысле этого слова, сообщает телеканал Sky News Arabia.