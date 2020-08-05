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Ущерб от смертоносного взрыва в порту Бейрута оценили в 3–5 миллиардов долларов

Число погибших превысило 100 человек, но это пока предварительные данные.

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Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в 3–5 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал Эл-би-си.

В свою очередь глава Министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан подтвердил, что, по последним данным, более 100 человек погибли и свыше четырёх тысяч пострадали. Он назвал трагедию в Бейруте катастрофой в полном смысле этого слова, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Напомним, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В стране объявлен траур.

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