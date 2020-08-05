Число жертв мощного взрыва в Бейруте превысило 100

Более 100 человек погибли в результате сильнейшего взрыва в морском порту Бейрута. Такие данные привёл телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста. Количество пострадавших превышает четыре тысячи человек.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты не исключают, что число жертв может вырасти по мере разбора завалов разрушенных взрывом зданий.