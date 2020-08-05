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Число жертв мощного взрыва в Бейруте превысило 100

По последним данным, количество пострадавших превышает четыре тысячи человек.

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Фото © ТАСС / Marwan Tahtah / APA Images via ZUMA Wire

Более 100 человек погибли в результате сильнейшего взрыва в морском порту Бейрута. Такие данные привёл телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста. Количество пострадавших превышает четыре тысячи человек.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты не исключают, что число жертв может вырасти по мере разбора завалов разрушенных взрывом зданий.

Сирены скорых и разрушенный город. Бейрут приходит в себя после мощного взрыва в порту — видео

Госпитали переполнены, поэтому пострадавших, которым не требуются операции, будут направлять в отели.

Напомним, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работать и убирались в квартирах. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В стране объявлен траур.

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