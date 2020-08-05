Число жертв мощного взрыва в Бейруте превысило 100

Более 100 человек погибли в результате сильнейшего взрыва в морском порту Бейрута. Такие данные привёл телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста. Количество пострадавших превышает четыре тысячи человек.
На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты не исключают, что число жертв может вырасти по мере разбора завалов разрушенных взрывом зданий.
Сирены скорых и разрушенный город. Бейрут приходит в себя после мощного взрыва в порту — видеоГоспитали переполнены, поэтому пострадавших, которым не требуются операции, будут направлять в отели.
Напомним, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работать и убирались в квартирах. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В стране объявлен траур.