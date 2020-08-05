СМИ: Пентагон не подтверждает слова Трампа о взорвавшейся в Бейруте бомбе

Американские военные не располагают данными о том, что взрыв в столице Ливана Бейруте был злонамеренным, как ранее говорил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три неназванных источника в Пентагоне.

Один из собеседников телеканала отметил, что если бы у военных была информация о теракте, то они бы непременно усилили меры защиты американского военного контингента в стране и собственности. По словам источника, подобных указов не поступало.