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СМИ: Пентагон не подтверждает слова Трампа о взорвавшейся в Бейруте бомбе

Ранее американский лидер заявил, что ему об атаке сообщили генералы.

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Фото © EPA / IBRAHIM DIRANI / DAR AL MUSSAWIR

Американские военные не располагают данными о том, что взрыв в столице Ливана Бейруте был злонамеренным, как ранее говорил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три неназванных источника в Пентагоне.

Один из собеседников телеканала отметил, что если бы у военных была информация о теракте, то они бы непременно усилили меры защиты американского военного контингента в стране и собственности. По словам источника, подобных указов не поступало.

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Госпитали переполнены, поэтому пострадавших, которым не требуются операции, будут направлять в отели.

Напомним, ранее Трамп заявил, что встречался с генералами, которые якобы сообщили, что в Бейруте взорвалась бомба. По официальной версии, причиной взрыва стали сварочные работы.

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