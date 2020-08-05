Генсек ливанской партии погиб в результате мощного взрыва в Бейруте

Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Катаиб" Назар Наджарьян скончался в больнице от травм, полученных в результате взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным СМИ, политик впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но их усилия оказались безуспешны.

"Катаиб" представляет интересы ливанских христиан-маронитов. Партия была основана в 1936 году Пьером Жмайелем. Сейчас во главе её стоит внук основателя — Сами Жмайель.