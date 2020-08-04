Бурдж-Халифа и Великие пирамиды Гизы окрасились в цвета Ливана после страшного взрыва в Бейруте

Великие пирамиды Гизы в Каире и самое высокое здание мира — Бурдж-Халифа в столице ОАЭ Дубае — окрасились в цвета флага Ливана "в знак солидарности с братским народом" после страшного взрыва, прогремевшего в Бейруте.
تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان#BurjKhalifa lights up in solidarity with our brothers and sisters in #Lebanon pic.twitter.com/VRR00hXiUM— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 4, 2020
— Соболезнования нашим братьям и сёстрам! Дай народу Ливана терпения и утешения, — говорится в твиттере Бурдж-Халифа.
Giza Pyramids light up and illuminate with Lebanese flag in solidarity with Lebanese people for Beirut tragic incident— Rana Gomâa (@RanaGmohamed99) August 4, 2020
🇪🇬❤️🇱🇧 pic.twitter.com/H1d7qsIc71
"Никогда не видел ничего такого". Житель Бейрута рассказал Лайфу о страшном взрыве в порту — видеоДом мужчины находился всего в одном километре от эпицентра взрыва, и сейчас там всё разрушено.
Напомним, взрыв в ливанской столице прогремел вечером во вторник. Число жертв и пострадавших постоянно растёт. По последним данным, погибло 70 человек, около трёх тысяч получили ранения. В МВД страны назвали предварительную причину трагедии. В Сети опубликовали кадры разрушенного города.