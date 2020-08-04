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Бурдж-Халифа и Великие пирамиды Гизы окрасились в цвета Ливана после страшного взрыва в Бейруте

Число жертв и пострадавших постоянно растёт. По последним данным, погибло 70 человек, около трёх тысяч получили ранения.

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Великие пирамиды Гизы в Каире и самое высокое здание мира — Бурдж-Халифа в столице ОАЭ Дубае — окрасились в цвета флага Ливана "в знак солидарности с братским народом" после страшного взрыва, прогремевшего в Бейруте.

Соболезнования нашим братьям и сёстрам! Дай народу Ливана терпения и утешения, — говорится в твиттере Бурдж-Халифа.

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Дом мужчины находился всего в одном километре от эпицентра взрыва, и сейчас там всё разрушено.

Напомним, взрыв в ливанской столице прогремел вечером во вторник. Число жертв и пострадавших постоянно растёт. По последним данным, погибло 70 человек, около трёх тысяч получили ранения. В МВД страны назвали предварительную причину трагедии. В Сети опубликовали кадры разрушенного города.

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