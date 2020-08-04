Число жертв мощного взрыва в Бейруте превысило 50

В результате взрыва в порту Бейрута погибло более 50 человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана.

Отмечается, что также пострадало 2750 жителей ливанской столицы, среди которых десятки медиков. Семь из них погибли. По словам Хасана, число жертв может вырасти. Ливанское общество Красного Креста сообщило, что его сотрудники не могут добраться до всех пострадавших.