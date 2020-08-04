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Число жертв мощного взрыва в Бейруте превысило 50

Пострадало более 2,7 тысячи жителей.

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Фото © EPA / WAEL HAMZEH

В результате взрыва в порту Бейрута погибло более 50 человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана.

Отмечается, что также пострадало 2750 жителей ливанской столицы, среди которых десятки медиков. Семь из них погибли. По словам Хасана, число жертв может вырасти. Ливанское общество Красного Креста сообщило, что его сотрудники не могут добраться до всех пострадавших.

Теракт, пиротехника или горючее? Что взорвалось в Бейруте

В городе частично отключено электричество, большая часть порта и прилегающей территории разрушены ударной волной. Среди пострадавших - первые лица страны и сотрудники зарубежных дипломатических миссий.

Напомним, взрыв в Бейруте прогремел сегодня днём. В МВД страны назвали предварительную причину трагедии. В Сети опубликовали кадры разрушенного города.

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