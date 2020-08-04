Теракт, пиротехника или горючее? Что взорвалось в Бейруте

В городе частично отключено электричество, большая часть порта и прилегающей территории разрушены ударной волной. Среди пострадавших - первые лица страны и сотрудники зарубежных дипломатических миссий.

Похоже на ядерный взрыв

Пожар и дальнейший взрыв на одном из складов в порту Бейрута стали причиной гибели около сотни человек. Ещё несколько сотен человек могут до сих пор оставаться под завалами. Масштаб разрушений огромен — ударная волна от взрыва прокатилась через большую часть Бейрута. В большинстве домов рядом с местом взрыва разрушены перекрытия, а в строениях на удалении в несколько километров выбиты окна. Здание склада, ставшее эпицентром взрыва, превратилось в пыльные обломки.

The extent of the damage surrounding the Beirut Port. pic.twitter.com/RjY63Coi3d — Ali S. Harfouch (@asharfouch) August 4, 2020

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что счёт погибших может идти на сотни, однако точной цифры правительственные ведомства назвать не могут. Al-Jazeera сообщает, что взрывом, после которого поднялся столб дыма и пепла, разбросало грузовые и легковые автомобили на крыши трёхэтажных зданий. Помимо домов, магазинов и других строений взрыв повредил фасад российского посольства.

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf — Beirut Today (@bey_today) August 4, 2020

Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте пока не установлена. В данный момент продолжается разбор завалов — большая часть портовых складов вместе с техникой и логистическим узлом, где хранились десятки тысяч тонн других грузов, превратились в руины. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил произошедшее со взрывом атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки и, не сдержав слёз, заявил, что взрыв — национальная трагедия.

BREAKING - Governor of #Beirut says the extent of the damage is "huge" and he cannot control his tears.



Meanwhile, the Director General of the Lebanese Customs, Badri Daher says: “Tons of nitrate exploded at Beirut port”. (DiscloseTV) pic.twitter.com/B7GZavzVSd — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

Жертвы и разрушения

Фото © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH

От взрывов серьёзные ранения получили жена и дочь премьер-министра Ливана, а также сотрудница Посольства России в Бейруте. Кроме того, от тяжёлого ранения в голову скончался генеральный секретарь ливанской партии "Катаиб" Назар Нажарьян. Местные СМИ сообщают, что в момент взрыва он находился в правительственном квартале в километре от эпицентра взрыва. По неподтверждённым данным, в порту Бейрута могла взорваться селитра, которую арестовала местная таможня. Ливанские СМИ со ссылкой на собственные источники отмечают, что груз нитрата аммония, который контрабандой пытались ввезти в страну, таможенники задержали ещё год назад.

A massive explosion in Beirut, Lebanon just took place. This is not a movie scene. It just happened. This is a video of the explosions in 7 different angles. Pray for Lebanon



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pic.twitter.com/Miv6TH2Fhp — #BBNaijaLockdown eelive.ng (@eeliveblog) August 4, 2020

После ареста груз хранился на одном из складов порта Бейрута, и основной причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Первоначальная версия взрыва была другой — из-за сообщений местных СМИ и публикаций в социальных сетях пользователи стали обсуждать версию взрыва на складе (по другим данным — на заводе) пиротехники. Однако позднее глава разведки и контрразведки Ливана Аббас Ибрагим заявил, что в порту прогремело несколько взрывов "неизвестной природы". От дальнейших комментариев Ибрагим отказался.

Сразу после взрыва в больницы Бейрута поступили почти 2,5 тыс. пострадавших. Местные активисты сообщают, что в банках крови острый дефицит — у большинства пострадавших, в числе которых много детей, колотые и резаные раны, которые сопровождаются большой кровопотерей.

"Всё выжигается, как напалмом"

Бывший взрывотехник внутренних войск Алексей Попов просмотрел видео взрыва и заявил, что речь может идти о нескольких тысячах литров бризантного взрывчатого вещества.

Это очень большой объём. Жара, нарушение условий хранения или случайная искра могут такое спровоцировать. Судя по тому, что я увидел, — тысячи литров аммиачной селитры вполне могут такое сотворить. Проблема ещё в том, что продукты горения при таком взрыве токсичны и горят с высокой температурой. Поэтому кроме ранений стоит приготовиться к большому количеству повреждений органов дыхания Алексей Попов Взрывотехник внутренних войск в отставке

Последствия