Цены на нефть начали расти после мощного взрыва в Бейруте

После мощного взрыва в Бейруте начали быстрее расти цены на нефть. Согласно данным торгов, октябрьские фьючерсы на марку Brent прибавили 0,68% и поднялись до 44,45 доллара за баррель. А сентябрьские фьючерсы на марку WTI выросли в цене сразу на 1,68% и стоили 41,71 доллара за баррель.