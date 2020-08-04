Цены на нефть начали расти после мощного взрыва в Бейруте

После мощного взрыва в Бейруте начали быстрее расти цены на нефть. Согласно данным торгов, октябрьские фьючерсы на марку Brent прибавили 0,68% и поднялись до 44,45 доллара за баррель. А сентябрьские фьючерсы на марку WTI выросли в цене сразу на 1,68% и стоили 41,71 доллара за баррель.
Senior security officials say the explosion in Beirut may be linked to "highly explosive" confiscated materials being stored in a warehouse.— AJ+ (@ajplus) August 4, 2020
The PM declared Wednesday a day of mourning, and hospitals are seeking blood donations.
At least 10 people are reported dead. pic.twitter.com/Bwa3TJl8SZ
Власти страны называют в качестве возможной причины взрыва детонацию конфискованных веществ, которые хранились на складе в порту.
Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видеоСтолб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.
По предварительным данным, погибло около десяти человек, сотни пострадали. В городе мобилизовали медиков. Больницы переполнены. Губернатор Бейрута заявил, что разрушения охватили половину города.