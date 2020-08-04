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Цены на нефть начали расти после мощного взрыва в Бейруте

Прогремел он в аэропорту, но разрушил едва ли не половину столицы Ливана.

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Фото © Twitter / ajplus

После мощного взрыва в Бейруте начали быстрее расти цены на нефть. Согласно данным торгов, октябрьские фьючерсы на марку Brent прибавили 0,68% и поднялись до 44,45 доллара за баррель. А сентябрьские фьючерсы на марку WTI выросли в цене сразу на 1,68% и стоили 41,71 доллара за баррель.

Власти страны называют в качестве возможной причины взрыва детонацию конфискованных веществ, которые хранились на складе в порту.

Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

Столб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.

По предварительным данным, погибло около десяти человек, сотни пострадали. В городе мобилизовали медиков. Больницы переполнены. Губернатор Бейрута заявил, что разрушения охватили половину города.

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