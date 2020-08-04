Во время мощного взрыва в Бейруте пострадала сотрудница Посольства России

В результате мощного взрыва в районе морского порта столицы Ливана, Бейрута, пострадала сотрудница российского посольства. Ей оказали медицинскую помощь, сообщил советник диппредставительства Вячеслав Максудов.

— Взрывной волной вынесло двери и выбило стёкла на фасадной части здания, — передаёт его слова ТАСС.