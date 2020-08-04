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Во время мощного взрыва в Бейруте пострадала сотрудница Посольства России

Взрывная волна вынесла двери и стёкла у здания диппредставительства.

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В результате мощного взрыва в районе морского порта столицы Ливана, Бейрута, пострадала сотрудница российского посольства. Ей оказали медицинскую помощь, сообщил советник диппредставительства Вячеслав Максудов.

Взрывной волной вынесло двери и выбило стёкла на фасадной части здания, — передаёт его слова ТАСС.

Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

Столб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.

Взрывной волной в домах в радиусе нескольких километров от эпицентра повыбивало стёкла. Сообщается по меньшей мере о десяти погибших, сотни человек получили ранения.

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