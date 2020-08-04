Есть погибшие, сотни раненых. После мощного взрыва в Бейруте мобилизуют медиков

По меньшей мере десять человек погибли и несколько сотен получили различные ранения в результате мощнейшего взрыва в ливанской столице. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в системе здравоохранения Ливана. По всему Бейруту мобилизуют врачей, больницы, экстренные службы и даже военных для помощи пострадавшим и ликвидации последствий масштабной трагедии.

Губернатор столицы Ливана сравнил произошедшее с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны. Потому он не исключил, что число жертв и пострадавших может ещё вырасти.