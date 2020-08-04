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Есть погибшие, сотни раненых. После мощного взрыва в Бейруте мобилизуют медиков

В порту, где был эпицентр взрыва, найдены тела шести человек.

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По меньшей мере десять человек погибли и несколько сотен получили различные ранения в результате мощнейшего взрыва в ливанской столице. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в системе здравоохранения Ливана. По всему Бейруту мобилизуют врачей, больницы, экстренные службы и даже военных для помощи пострадавшим и ликвидации последствий масштабной трагедии.

Губернатор столицы Ливана сравнил произошедшее с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны. Потому он не исключил, что число жертв и пострадавших может ещё вырасти.

Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

Столб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.

Ранее Лайф публиковал видео из эпицентра мощнейшего взрыва в порту Бейрута всего за пару минут до детонации.

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