В Бейруте назвали причину мощного взрыва. Могли пострадать десятки человек

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Причиной мощного взрыва в порту Бейрута стала детонация пиротехники на судне. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. По данным СМИ, в результате взрыва могли пострадать десятки человек, разрушены несколько домов, под завалами могут быть люди.

Как рассказали Лайфу в Посольстве РФ в Бейруте, пока нет никакой информации о том, есть ли российские граждане в числе пострадавших.