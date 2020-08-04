В Бейруте назвали причину мощного взрыва. Могли пострадать десятки человек

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Причиной мощного взрыва в порту Бейрута стала детонация пиротехники на судне. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. По данным СМИ, в результате взрыва могли пострадать десятки человек, разрушены несколько домов, под завалами могут быть люди.
Как рассказали Лайфу в Посольстве РФ в Бейруте, пока нет никакой информации о том, есть ли российские граждане в числе пострадавших.
Напомним, ранее в морском порту столицы Ливана прогремел мощный взрыв. По сообщениям очевидцев, ему предшествовали пожар и серия небольших взрывов. Ударная волна от самого крупного подрыва ощущалась на дистанции в несколько километров. На месте ЧП на сотни метров в воздух поднялось густое облако дыма красноватого цвета.