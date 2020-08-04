На Украине объявили большую распродажу тюрем

На Украине с 6 августа стартует большая распродажа тюрем. Первый лот – расположенный под Киевом Ирпенский исправительный центр №132. В учреждение на открытие торгов приедет министр юстиции Незалежной Денис Малюська.
– Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств, – сообщила пресс-служба украинского Минюста.
Ирпенский исправительный центр №132 расположен в 14 километрах от Киева. Он не используется по назначению уже почти год. Последние заключённые покинули учреждение в августе 2019 года. В соответствии с приказом Минюста продажа этой тюрьмы и других подобных исправительных заведений в сложившейся ситуации равно оптимизации.
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