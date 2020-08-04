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Депутат Рады назвал переломный момент для экономики Украины

Он отметил, что при нынешней власти страна становится непригодной для проживания.

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Фото © Pixabay

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович заявил, что страна "провалилась" в переломном 2019 году, когда Незалежная должна была перейти к экономическому росту. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

За год в парламенте я понял, что эта власть ведёт Украину не вверх, а вниз <…> У нас в 2019 году произошёл перелом. Если в 2004 году у нас были самые высокие темпы экономического роста, в 2005-м пришёл Ющенко — у нас обвалилась экономика. В 10-м до 13-го подтянули снова экономику, цикл состоялся в плюс, провалились с 14-го по 19-й, — подчеркнул парламентарий.

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По её словам, большинство граждан Незалежной считают, что страна движется в неправильном направлении.

Колтунович добавил, что по экономической теории циклов Кондратьева после падения должен произойти взлёт, однако, как отметил нардеп, в прошлом году этого не произошло.

Нам надо было в 2019 году стартовать, а мы провалились, и у нас на сегодня, например, минус 11 процентов падения валового внутреннего продукта во втором квартале 20-го года, — поведал депутат Рады.

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По словам политика, Украина закупает из-за рубежа овощи и фрукты, хотя может их выращивать на своей земле.

Кроме того, Колтунович заявил, что при нынешней власти Украина становится непригодной для проживания.

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