Депутат Рады назвал переломный момент для экономики Украины

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович заявил, что страна "провалилась" в переломном 2019 году, когда Незалежная должна была перейти к экономическому росту. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

— За год в парламенте я понял, что эта власть ведёт Украину не вверх, а вниз <…> У нас в 2019 году произошёл перелом. Если в 2004 году у нас были самые высокие темпы экономического роста, в 2005-м пришёл Ющенко — у нас обвалилась экономика. В 10-м до 13-го подтянули снова экономику, цикл состоялся в плюс, провалились с 14-го по 19-й, — подчеркнул парламентарий.

Колтунович добавил, что по экономической теории циклов Кондратьева после падения должен произойти взлёт, однако, как отметил нардеп, в прошлом году этого не произошло.

— Нам надо было в 2019 году стартовать, а мы провалились, и у нас на сегодня, например, минус 11 процентов падения валового внутреннего продукта во втором квартале 20-го года, — поведал депутат Рады.