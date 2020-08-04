Врач рассказала, кому противопоказано употреблять фруктовые смузи

Врач-диетолог Маргарита Королёва сообщила, что фруктовые смузи не следует пить людям с нарушениями углеводного обмена и склонных к набору лишнего веса. Об этом сообщает РИА "Новости".

– В составе смузи мы получаем большое количество витаминов, минералов и других биологически активных компонентов, которые позволяют в небольшом объёме специально обработанного продукта получить пользу. Для людей, имеющих нарушение углеводного обмена и склонных к набору веса, желательно фрукты есть цельными, тщательно пережёвывая их, – отметила специалист.

Королёва добавила, что люди, не имеющие данных нарушений, могут употреблять как фруктовые, так и овощные смузи, но лучше остановиться на последних. Врач рекомендует делать их из огурца, авокадо, сельдерея, листьев салата, также можно добавить сок лайма или лимона, семена чиа, кедровые и грецкие орехи, нерафинированное оливковое или льняное масло.

Кроме того, диетолог подчеркнула, что смузи лучше всего пить один раз в день между приёмами пищи. Желательно готовить этот напиток в соковыжималках холодного отжима, а выпивать его в течение 15 минут после приготовления.

А вот врач Сергей Обложко утверждает, что самым оптимальным вариантом будут смешанные смузи из фруктов и овощей.

– Мы берём какой-то полезный овощ, берём какой-нибудь сладкий фрукт и делаем смузи. Таким образом, мы сразу убиваем двух зайцев, потому что два фрукта – это сладкое со сладким, с точки зрения здоровья – это не очень правильно. А вот польза плюс сладость получается хорошо. Есть много различных сочетаний, и лето – самое подходящее время для этого, можно пробовать самые разные комбинации фруктов и овощей, – рассказал диетолог.