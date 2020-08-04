Пушков считает, что Польша может стать военным плацдармом США против России

Сенатор Алексей Пушков, комментируя договорённости между Вашингтоном и Варшавой о переброске около тысячи американских военных в Польшу, заявил, что эта страна может стать плацдармом США против России. Об этом он написал на своей странице в "Телеграме".

— Таков был замысел ещё Збигнева Бжезинского, и он реализуется. Польская элита, одержимая антироссийскими комплексами, несомненно, ликует, — отметил член Совета Федерации.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что не удивится, если вслед за военнослужащими в Польшу из Германии перебросят американские атомные авиационные бомбы. Сенатор уточнил, что об этом ранее говорила посол Штатов в Варшаве Джорджетт Мосбахер. Позже польские власти опровергли эти планы, однако дипломат, как заявил Пушков, вероятно, выдала будущий сценарий развития событий.

— Убрать атомные заряды США из Германии, где от них не в восторге, в Польшу, где их встретят демонстрациями радости. Другое дело, насколько это нужно и выгодно Польше как стране — превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе, — заметил он.