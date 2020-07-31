"Отдаёт фарсом". Пушков заявил о желании Польши пробиться к Чёрному морю с помощью Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал создание "Люблинского треугольника", куда вошли Польша, Литва и Украина. По его мнению, Варшава таким способом хочет открыть для себя пути к Чёрному морю.
— C помощью "Люблинского треугольника" с участием Литвы и Украины Польша намерена выйти к Чёрному морю. Старая мечта польской элиты времён Пилсудского — "Польша от моря до моря", — написал Пушков в "Твиттере".
По словам сенатора, политика первого главы возрождённого Польского государства Юзефа Пилсудского в начале XX века привела к трагедии для страны, а нынешний интерес Польши к Чёрному морю "отдаёт фарсом".
Во вторник, 28 июля, главы министерств иностранных дел Польши, Украины и Литвы объявили о создании нового формата сотрудничества — "Люблинского треугольника". В его рамках Варшава, Киев и Вильнюс намерены бороться с пандемией коронавируса, поддерживать евроантлантические устремления Украины и её связи с "Инициативой трёх морей" — объединением 12 стран ЕС.
Пушков оценил предложение расширить санкции против УкраиныПарламентарий напомнил, что эти штрафные меры стали важным инструментом внешней политики Запада, которым активно пользуется Киев.
Ранее американский журнал посоветовал США продать танки в Польшу для сдерживания России.