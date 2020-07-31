"Отдаёт фарсом". Пушков заявил о желании Польши пробиться к Чёрному морю с помощью Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал создание "Люблинского треугольника", куда вошли Польша, Литва и Украина. По его мнению, Варшава таким способом хочет открыть для себя пути к Чёрному морю.

— C помощью "Люблинского треугольника" с участием Литвы и Украины Польша намерена выйти к Чёрному морю. Старая мечта польской элиты времён Пилсудского — "Польша от моря до моря", — написал Пушков в "Твиттере".

По словам сенатора, политика первого главы возрождённого Польского государства Юзефа Пилсудского в начале XX века привела к трагедии для страны, а нынешний интерес Польши к Чёрному морю "отдаёт фарсом".

Во вторник, 28 июля, главы министерств иностранных дел Польши, Украины и Литвы объявили о создании нового формата сотрудничества — "Люблинского треугольника". В его рамках Варшава, Киев и Вильнюс намерены бороться с пандемией коронавируса, поддерживать евроантлантические устремления Украины и её связи с "Инициативой трёх морей" — объединением 12 стран ЕС.