Пушков оценил предложение расширить санкции против Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, который позволит расширить применение экономических санкций против Украины. Он полагает, что данная инициатива является "оправданной и необходимой".
— Санкции стали важным инструментом внешней политики Запада. Ими широко пользуется Украина. Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности, — написал парламентарий в "Твиттере".
"Впереди — пандемия гривны и экономики". Украине предрекли грандиозный финансовый крахПо словам эксперта, в экономике Незалежной просматриваются классические признаки финансовой пирамиды.
Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит распространять санкции на компании, в которых иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под ограничениями, имеют долю более 25%. Новый нормативный акт касается санкций против Украины, которые были введены в 2018 году.