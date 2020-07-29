Пушков оценил предложение расширить санкции против Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, который позволит расширить применение экономических санкций против Украины. Он полагает, что данная инициатива является "оправданной и необходимой".

— Санкции стали важным инструментом внешней политики Запада. Ими широко пользуется Украина. Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности, — написал парламентарий в "Твиттере".