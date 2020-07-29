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Пушков оценил предложение расширить санкции против Украины

Парламентарий напомнил, что эти штрафные меры стали важным инструментом внешней политики Запада, которым активно пользуется Киев.

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Алексей Пушков. Фото © Совет Федерации

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, который позволит расширить применение экономических санкций против Украины. Он полагает, что данная инициатива является "оправданной и необходимой".

Санкции стали важным инструментом внешней политики Запада. Ими широко пользуется Украина. Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности, — написал парламентарий в "Твиттере".

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По словам эксперта, в экономике Незалежной просматриваются классические признаки финансовой пирамиды.

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит распространять санкции на компании, в которых иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под ограничениями, имеют долю более 25%. Новый нормативный акт касается санкций против Украины, которые были введены в 2018 году.

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