"Набор первоклассника" в России подорожал на 55%

Сумма среднего чека на покупку базовых товаров для первоклассника в июле этого года составила 712 рублей, что на 55% выше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании "Платформа ОФД" в распоряжении RT.

Эксперты проанализировали продажи других школьных товаров и отметили изменение цен на некоторые из них. Так, средний чек на рюкзаки в этом июле снизился на 3% и составил 1563 рубля. При этом покупки этого товара увеличились на 38%. Средние чеки на пеналы и дневники, наоборот, увеличились — до 799 рублей (+60%) и 142 рубля (+34%) соответственно.