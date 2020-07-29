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"Набор первоклассника" в России подорожал на 55%

В этом году в стране купили на 10% больше комплектов канцелярских принадлежностей, чем в прошлом.

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Фото © Pixabay

Сумма среднего чека на покупку базовых товаров для первоклассника в июле этого года составила 712 рублей, что на 55% выше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании "Платформа ОФД" в распоряжении RT.

Эксперты проанализировали продажи других школьных товаров и отметили изменение цен на некоторые из них. Так, средний чек на рюкзаки в этом июле снизился на 3% и составил 1563 рубля. При этом покупки этого товара увеличились на 38%. Средние чеки на пеналы и дневники, наоборот, увеличились — до 799 рублей (+60%) и 142 рубля (+34%) соответственно.

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Парень проведёт в лагерной смене девять дней и обучится основам игры в футбол с профессиональными тренерами.

По данным аналитиков, в этом году россияне купили на 10% больше комплектов канцелярских принадлежностей по сравнению с июлем прошлого года.

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