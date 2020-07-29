Госпитализированный губернатор Чукотки сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Тест на коронавирусную инфекцию губернатора Чукотки Романа Копина оказался отрицательным. Об этом он сообщил в "Инстаграме".

Фото © Instagram / Роман Копин

— Результат отрицательный! Большое спасибо всем за поддержку и пожелания! Отдельное спасибо нашим врачам за заботу и уход, — написал Копин.

Губернатор также пообещал в скором времени "вернуться в строй".