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Госпитализированный губернатор Чукотки сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Ранее главу региона положили в больницу с пневмонией после контакта с заражённым CoViD-19.

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Фото © Instagram / Роман Копин

Тест на коронавирусную инфекцию губернатора Чукотки Романа Копина оказался отрицательным. Об этом он сообщил в "Инстаграме".

Фото © Instagram / Роман Копин

Результат отрицательный! Большое спасибо всем за поддержку и пожелания! Отдельное спасибо нашим врачам за заботу и уход, — написал Копин.

Губернатор также пообещал в скором времени "вернуться в строй".

Ранее главу региона госпитализировали с пневмонией после контакта с заражённым CoViD-19. До этого у него в течение нескольких дней держалась высокая температура.

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