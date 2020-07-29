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В США вновь обвинили Россию в "распространении фейков" о коронавирусе

За океаном это отчасти связывают с предстоящими президентскими выборами.

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Фото © Pixabay

Официальные лица США обвинили Россию в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, направленной на жителей Штатов. Об этом сообщает AP со ссылкой на два источника.

По их словам, речь идёт о "высокопоставленных чиновниках из разведки", которые были ответственны за создание и распространение фейков. В дальнейшем заведомо ложная информация публиковалась на англоязычном сайте.

Всего было опубликовано более 150 статей, в которых так или иначе очернялись США на фоне коронавируса. Источники агентства также отмечают, что кампания может быть связана с президентскими выборами в Штатах, намеченными на ноябрь 2020 года.

В Госдуме ответили на обвинения в адрес России о создании фейков о коронавирусе

Там отметили, что в соцсетях всегда распространяется наиболее востребованная информация.

Добавим, что это уже не первый раз, когда официальные лица США пытаются обвинить Москву в распространении фейков о коронавирусе. Аналогичная ситуация была в феврале 2020 года.

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