В США вновь обвинили Россию в "распространении фейков" о коронавирусе

Официальные лица США обвинили Россию в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, направленной на жителей Штатов. Об этом сообщает AP со ссылкой на два источника.

По их словам, речь идёт о "высокопоставленных чиновниках из разведки", которые были ответственны за создание и распространение фейков. В дальнейшем заведомо ложная информация публиковалась на англоязычном сайте.

Всего было опубликовано более 150 статей, в которых так или иначе очернялись США на фоне коронавируса. Источники агентства также отмечают, что кампания может быть связана с президентскими выборами в Штатах, намеченными на ноябрь 2020 года.