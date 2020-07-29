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В США рассказали, сколько будет стоить курс вакцины от CoViD-19

Актуальна она будет для Штатов, а также ряда других стран с "высоким уровнем дохода".

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Фото © Zuma / TASS

Стоимость одного курса вакцины от коронавируса американской компании Moderna будет установлена на уровне 50–60 долларов, сообщает Financial Times.

Актуальна такая цена будет для Штатов, а также ряда других стран с "высоким уровнем дохода".

Трамп вновь допустил, что США поделятся вакциной от коронавируса с другими странами

Кроме того, Штаты сумели значительно увеличить производство необходимых для лекарства материалов.

Впрочем, цена, вероятнее всего, будет изменена, так как конкуренты из компаний Pfizer и BioNTech заключили соглашение на продажу 600 миллионов доз, каждая из которых будет стоить $19,5.

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