В США рассказали, сколько будет стоить курс вакцины от CoViD-19

Стоимость одного курса вакцины от коронавируса американской компании Moderna будет установлена на уровне 50–60 долларов, сообщает Financial Times.
Актуальна такая цена будет для Штатов, а также ряда других стран с "высоким уровнем дохода".
Трамп вновь допустил, что США поделятся вакциной от коронавируса с другими странамиКроме того, Штаты сумели значительно увеличить производство необходимых для лекарства материалов.
Впрочем, цена, вероятнее всего, будет изменена, так как конкуренты из компаний Pfizer и BioNTech заключили соглашение на продажу 600 миллионов доз, каждая из которых будет стоить $19,5.