Трамп вновь допустил, что США поделятся вакциной от коронавируса с другими странами

Президент США Дональд Трамп в очередной раз допустил, что страна поделится с другими государствами вакциной от коронавируса.

— Когда у нас будет эта вакцина, она будет распространяться <...>. Это будет очень быстрый процесс по всей стране. Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, — заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Кроме того, Штаты сумели значительно увеличить производство необходимых для лекарства материалов, а в скором времени Вашингтон намерен произвести 100 млн доз.