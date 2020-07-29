Трамп вновь допустил, что США поделятся вакциной от коронавируса с другими странами

Президент США Дональд Трамп в очередной раз допустил, что страна поделится с другими государствами вакциной от коронавируса.
— Когда у нас будет эта вакцина, она будет распространяться <...>. Это будет очень быстрый процесс по всей стране. Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, — заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
Кроме того, Штаты сумели значительно увеличить производство необходимых для лекарства материалов, а в скором времени Вашингтон намерен произвести 100 млн доз.
Трамп рассказал, кто станет "победителем" и первым создаст вакцину от CoViD-19Его администрация уже заключила с этой компанией контракт на производство и доставку 100 миллионов доз.
Глава Белого дома обратил внимание и на тот факт, что компания Pfizer совместит второй и третий этапы испытания вакцины и отметил, что разработчик очень быстро движется в правильном направлении.