Онищенко заявил, что в России не будет второй волны коронавируса

Медик пояснил, что люди часто не учитывают ещё одно общественное место, где важны маски и перчатки.

Онищенко назвал одно из опасных мест, где можно подхватить коронавирус Медик пояснил, что люди часто не учитывают ещё одно общественное место, где важны маски и перчатки.

По его словам, CoViD-19 не обладает достаточной мобильностью с точки зрения прорыва популяционного иммунитета. В то же время Онищенко призвал россиян не забывать делать прививки от гриппа, в отличие от коронавируса, в тотальной вакцинации от которого он не увидел смысла.