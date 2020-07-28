Онищенко заявил, что в России не будет второй волны коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Россия сумеет избежать второй волны коронавируса.
Онищенко назвал одно из опасных мест, где можно подхватить коронавирусМедик пояснил, что люди часто не учитывают ещё одно общественное место, где важны маски и перчатки.
— О новом эпидемическом развитии или пандемическом развитии коронавируса говорят — этого не будет, — заверил Онищенко.
По его словам, CoViD-19 не обладает достаточной мобильностью с точки зрения прорыва популяционного иммунитета. В то же время Онищенко призвал россиян не забывать делать прививки от гриппа, в отличие от коронавируса, в тотальной вакцинации от которого он не увидел смысла.
Онищенко заявил, что в тотальной вакцинации от коронавируса нет необходимостиОн также выразил мнение как практик, что она не будет проводиться.
Правда, ранее Геннадий Онищенко предупреждал россиян об обратном и призывал жителей страны готовиться ко второй волне CoViD-19 осенью.