Власти Абхазии продлили ограничения на въезд в республику

Ограничительные меры касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме аккредитованных работников дипломатических учреждений, машинистов грузовых поездов, военнослужащих и однократно въезжающих иностранцев к проживающим в Абхазии близким родственникам. При этом для последних отменена норма, при которой они должны предъявлять документ, подтверждающий у них отсутствие коронавируса.