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Власти Абхазии продлили ограничения на въезд в республику

При этом однократно въезжающие к близким родственникам иностранцы теперь смогут не предъявлять документ об отсутствии у них коронавируса.

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Фото © Pixabay

Запрет на въезд в Абхазию продлён до 4 августа. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Аслан Бжания.

Ограничительные меры касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме аккредитованных работников дипломатических учреждений, машинистов грузовых поездов, военнослужащих и однократно въезжающих иностранцев к проживающим в Абхазии близким родственникам. При этом для последних отменена норма, при которой они должны предъявлять документ, подтверждающий у них отсутствие коронавируса.

Туда не ходи, сюда ходи. Где наибольший риск подхватить коронавирус

Всемирная организация здравоохранения заявила об ускорении пандемии.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса в мире. Глава организации отметил, что за последние шесть недель число случаев заболевания выросло практически вдвое. По его словам, коронавирус "изменил мир", одновременно объединяя людей и разобщая их.

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