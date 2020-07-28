Власти Абхазии продлили ограничения на въезд в республику

Запрет на въезд в Абхазию продлён до 4 августа. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Аслан Бжания.
Ограничительные меры касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме аккредитованных работников дипломатических учреждений, машинистов грузовых поездов, военнослужащих и однократно въезжающих иностранцев к проживающим в Абхазии близким родственникам. При этом для последних отменена норма, при которой они должны предъявлять документ, подтверждающий у них отсутствие коронавируса.
Туда не ходи, сюда ходи. Где наибольший риск подхватить коронавирусВсемирная организация здравоохранения заявила об ускорении пандемии.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса в мире. Глава организации отметил, что за последние шесть недель число случаев заболевания выросло практически вдвое. По его словам, коронавирус "изменил мир", одновременно объединяя людей и разобщая их.