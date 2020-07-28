Днём Rammstein, вечером конское ржание. Жительница Нижнего Новгорода рассказала о "расписании" соседа-мучителя

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Жительница Нижнего Новгорода Алевтина Шалфеева рассказала, по какому расписанию её сосед Юрий Кондратьев мучил жителей дома громкими звуками, включая ржание лошадей.
— У него вот какой распорядок был. Он в шесть утра, когда люди уходят на работу, в детский сад дети, ложился спать. Проснётся в обед и начинает, включает Rammstien, потом с пяти часов до девяти — ржание лошадей и с полдесятого до пяти-шести утра у него стук, — рассказала женщина.
Таким образом Кондратьев мучил соседей два года. По словам женщины, на заседании суда он не попытался даже извиниться и стал только более озлобленным. Алевтина также отметила, что мужчина ничем не занимался и никем не работал, хотя судье говорил обратное.
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Шалфеева рассказала, что все соседи желают того, чтобы Кондратьев больше не жил в их доме. После его задержания все жители дома стали спокойно спать и восстановили нервы.
Напомним, в СИЗО Юрий Кондратьев угодил в декабре прошлого года. Его обвиняют в истязании двух и более лиц за то, что он на полную громкость включал классические произведения и песни немецкой метал-группы Rammstein. А позже в плей-лист добавилось и конское ржание.