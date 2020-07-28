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Минобороны заявило, что истребители РФ не нарушали границы Финляндии

В военном ведомстве заверили, что маршрут был согласован.

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Фото © Минобороны РФ / ТАСС

Российские истребители в количестве четырёх штук совершили плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область, границы других государств они не нарушали, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что он может использоваться на трёх самолётах данной марки.

28 июля четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелёт с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область, — рассказали агентству в Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что полёт проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств нарушены не были. Их маршрут согласовали заранее, пилоты были на связи с диспетчерами.

Ранее российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к границе РФ. Для перехвата был поднят в воздух истребитель Су-27. Впоследствии выяснилось, что к государственной границе России приблизился американский самолёт-разведчик Р-8А "Посейдон".

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