Минобороны заявило, что истребители РФ не нарушали границы Финляндии

Российские истребители в количестве четырёх штук совершили плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область, границы других государств они не нарушали, сообщает ТАСС.
В России планируют создать универсальный двигатель для истребителей СуОтмечается, что он может использоваться на трёх самолётах данной марки.
— 28 июля четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелёт с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область, — рассказали агентству в Минобороны РФ.
В военном ведомстве подчеркнули, что полёт проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств нарушены не были. Их маршрут согласовали заранее, пилоты были на связи с диспетчерами.
Ранее российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к границе РФ. Для перехвата был поднят в воздух истребитель Су-27. Впоследствии выяснилось, что к государственной границе России приблизился американский самолёт-разведчик Р-8А "Посейдон".