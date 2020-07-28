Минобороны заявило, что истребители РФ не нарушали границы Финляндии

Российские истребители в количестве четырёх штук совершили плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область, границы других государств они не нарушали, сообщает ТАСС.

— 28 июля четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелёт с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область, — рассказали агентству в Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что полёт проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств нарушены не были. Их маршрут согласовали заранее, пилоты были на связи с диспетчерами.