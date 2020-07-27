Российский истребитель перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем — видео

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили 27 июля воздушную цель, приближающуюся к границе РФ. Для перехвата был поднят в воздух истребитель Су-27. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Впоследствии выяснилось, что к государственной границе России приблизился американский самолёт-разведчик Р-8А "Посейдон". После его разворота от границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Весь полёт российского Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами.