Российский истребитель перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем — видео

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили 27 июля воздушную цель, приближающуюся к границе РФ. Для перехвата был поднят в воздух истребитель Су-27. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Впоследствии выяснилось, что к государственной границе России приблизился американский самолёт-разведчик Р-8А "Посейдон". После его разворота от границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Весь полёт российского Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами.
Румынские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-22М3Самолёты ВВС России в целом преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более пяти часов.
Напомним, буквально четыре дня назад российский истребитель уже перехватывал американский самолёт-разведчик над Чёрным морем. Незваный "гость" российскую границу не нарушил.