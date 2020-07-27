Рыжий из "Иванушек" встречается с девушкой на 30 лет моложе себя

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов завёл новые отношения. Возлюбленная на 30 лет младше самого артиста.

Друзья и коллеги певца рассказали журналистам телеканала Муз-ТВ о девушке, на которую пал выбор Григорьева-Аполлонова. По словам продюсера коллектива Игоря Матвиенко, возлюбленная "очень молода", ей около 20 лет. Он отметил, что это говорит о "хорошей физической форме" певца.

Как отметила бывшая жена Григорьева-Аполлонова Мария, избранница совсем не похожа на неё. Певец уже познакомил возлюбленную и с другими участниками коллектива.

— Ему нравится — это самое главное. Я только за него рад, — рассказал коллега музыканта Кирилл Андреев.