Москва плывёт. В городе выпала половина месячной нормы осадков, Яуза вышла из берегов — видео

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате ливня с грозой, который обрушился на Москву в понедельник, в городе выпало 48 мм осадков (или 51% от всей июльской нормы). Об этом Лайфу сообщили в столичном метеобюро. Москвичи присылают в редакцию видео с последствиями непогоды. На одном из них видно, что река Яуза вышла из берегов: вода затопила ближайшие к руслу улицы в районе Ростокинского акведука и частично улицу Докукина.

— Сегодня на столичный регион обрушились сильные дожди. Наиболее интенсивными они были на севере и северо-востоке Московской области. На севере столичного региона в районе Ярославского шоссе выпало до 20 мм, а местами и до 40 мм осадков. На северо-востоке количество осадков достигло 76 мм. Поскольку средняя месячная сумма осадков для Москвы составляет 94 мм, можно сказать, что действительно за эти три часа на Москву выпало от половины до двух третьих месячной нормы осадков, — сообщила Лайфу главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. На круглосуточном дежурстве также находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Этой ночью в некоторых районах ещё возможны кратковременные осадки. По прогнозам синоптиков, дожди и грозы не прекратятся и в течение всей недели.