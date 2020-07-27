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В Москве из-за ливней затопило дороги и некоторые дома. Коммунальщики перешли в режим повышенной готовности — видео

Синоптики при этом спрогнозировали, что в столице выпадет до 20 мм осадков.

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Московские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, это связано с ухудшением погоды, в частности с ливнями, обрушившимися на столичный регион. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По словам вице-мэра, синоптики спрогнозировали грозы с порывами ветра до 19 м/с. В Москве приняты дополнительные меры по недопущению скопления воды и защите зданий от порывов ветра.

За сутки ожидается до 20 мм осадков, — уточнил Бирюков.

Из-за дождей в российской столице затопило некоторые дороги, также подтоплены помещения. Жители ЖК "Грин-парк" сняли на видео реки, которые теперь текут по кладовым помещениям комплекса. В доме на юго-западе Москвы из-за ливня начало затапливать подъезд.

В районе Свиблово подтопило цокольный этаж пансионата для пожилых людей, вода там стоит по щиколотку. Как передаёт РИА "Новости", здание обесточено, на месте работают сотрудники МЧС.

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