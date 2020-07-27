В Москве из-за ливней затопило дороги и некоторые дома. Коммунальщики перешли в режим повышенной готовности — видео

Московские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, это связано с ухудшением погоды, в частности с ливнями, обрушившимися на столичный регион. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По словам вице-мэра, синоптики спрогнозировали грозы с порывами ветра до 19 м/с. В Москве приняты дополнительные меры по недопущению скопления воды и защите зданий от порывов ветра.
— За сутки ожидается до 20 мм осадков, — уточнил Бирюков.
Из-за дождей в российской столице затопило некоторые дороги, также подтоплены помещения. Жители ЖК "Грин-парк" сняли на видео реки, которые теперь текут по кладовым помещениям комплекса. В доме на юго-западе Москвы из-за ливня начало затапливать подъезд.
В районе Свиблово подтопило цокольный этаж пансионата для пожилых людей, вода там стоит по щиколотку. Как передаёт РИА "Новости", здание обесточено, на месте работают сотрудники МЧС.
Дептранс рекомендовал автомобилистам объезжать ряд улиц, где работают городские службы, чтобы устранить подтопления.
На ликвидацию последствий потопа в Подмосковье брошены десятки человек и машин — видеоСильные ливни минувшей ночью подтопили Красногорский район.
Ранее в Гидрометцентре пообещали тёплую погоду в Москве до конца июля.
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