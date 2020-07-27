"Лидеры России" начали обучение по новой программе распознавания фейков

В мастерской управления "Сенеж" в рамках новой образовательной онлайн-программы "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации" начала обучение первая группа слушателей. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия — страна возможностей". Участниками программы являются победители и финалисты трёх сезонов конкурса управленцев "Лидеры России". Им предстоит пройти уникальный курс по выявлению фейков и развитию критического мышления, которое помогает отличать правду от вымысла.

К слову, обучение нескольких групп организовано дистанционно с использованием современных образовательных технологий. Оно пройдёт в период с 27 июля по 4 декабря 2020 года.

— Ни для кого не секрет, что недостоверные информационные сообщения, фейки появились не сегодня, а были всегда и во все времена, — комментирует проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина. — При этом именно сейчас в мире появились уникальные возможности для обмана и манипуляций, когда создаются обстоятельства, при которых преобладают эмоции и личные убеждения, а не объективное изложение и реальные факты.

Развитое мышление, по её словам, повышает вероятность распознавания недостоверной информации. Причём оно не сводится сугубо к хорошо развитым аналитическим способностям. Критически мыслить, по мнению Афониной, это значит управлять своим мышлением, перестраиваясь с очевидной логики на глубинную.

— Именно поэтому каждому человеку важно для принятия верных решений знать, как работает мышление, и уметь видеть когнитивные или, как говорят, логические ловушки. Это когда в определённых обстоятельствах мы думаем, что исходим из здравого смысла, а на самом деле действуем по иррациональным шаблонам. Мы постараемся с нашими партнёрами по программе — компанией EVERYCO — научить наших слушателей избегать таких ошибок. Ведь критическое мышление во взрослом возрасте можно развить, как и любой навык, если над этим сознательно работать, — заключила она.

В рамках программы "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации" перед слушателями выступят ведущие эксперты, на практических занятиях будут применены полученные навыки и проведён разбор фейков и конкретных ситуаций, когда "постправда" и недостоверная информация заменяли факты.

На лекциях кандидата психологических наук, лидера и директора по научным разработкам NakedMinds Lab (Collective Intelligence Technologies), сооснователя российской группы нейронета (2012) Тимура Щукина участники программы "Право знать" узнают, как устроено мышление и что необходимо делать, чтобы не просто получать информацию, но и научиться её качественно анализировать, не позволяя людям подменять факты вымыслом.

Победитель специализации "Наука" конкурса "Лидеры России", профессор, проректор по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета Екатерина Митягина даст советы, как противостоять массовой "инфодемии". Она даст слушателям практические советы по цифровому детоксу, пояснит, как отдыхать от потока разносторонней информации, и научит фильтровать информационный поток на правду и фейки.