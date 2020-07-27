Житель Петербурга осуждён за изнасилование и убийство падчерицы

Приговор сразу по четырём статьям Уголовного кодекса вынесен в отношении жителя Санкт-Петербурга, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, он обвиняется в убийстве, изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и незаконном обороте наркотиков.

Как установили следователи, всё случилось 30 декабря 2018 года на улице Садовой посёлка Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. Мужчина изнасиловал падчерицу, а когда та попыталась сопротивляться, он закрыл ей лицо подушкой, из-за чего она задохнулась.

— Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, — говорится в сообщении.